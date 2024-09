agenzia

Argento a Maxwell, bronzo Nicolaev

ROMA, 04 SET – Ancora una medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Paralimpici Parigi 2024: l’ha conquistata nel nuoto Alberto Amodeo vincendo i 400 stile libero S8. Argento per il canadese Reid Maxwell, bronzo per Andrei Nikolaev.

