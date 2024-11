Nuoto paralimpico: la squadra etnea della 4Spa Sport regina ai regionali assoluti

Sport

Magico bis per il team di Aurelio e Salvo Scebba, davanti agli aretusei dell'Asd Il Faro Onlus di Augusta e all'As il Sottomarino di Palermo

Non finisce mai di stupire la 4Spa Sport di nuoto paralimpico. Il team etneo di Aurelio Scebba per il secondo anno consecutivo ha vinto il titolo regionale di società. Nell’ultima tappa svoltasi nella bellissima struttura natatoria di Sant’Agata di Militello, la 4Spa Sport dopo aver dominato le precedenti prove, ha vinto anche la sesta ed ultima kermesse regionale su un lotto di 8 società.

La 4Spa Sport ha preceduto gli aretusei dell’Asd Il Faro Onlus Augusta e i palermitani del Sottomarino di Palermo per la gioia del direttore tecnico Salvo Scebba, dell’allenatrice Mariagrazia Fiamingo e le famiglie, veri artefici di questo piccolo miracolo tecnico agonistico.

Salvo e Aurelio Scebba (4Spa Sport)

“I nostri atleti – racconta Aurelio Scebba – hanno fatto registrare ancora una volta brillanti risultati da Gabriele Castagna 1° nei 50 stile libero, 50 dorso e 50 rana per la categoria S4 a Ferdinando Cavallaro 1° nei 50 e 100 stile libero e 100 dorso S11; Denise Fresta d’oro nei 50 stile libero, 50 dorso e 50 rana per la categoria S4; Aldo Gioia 1° nei 50 e 100 stile libero S5; Danilo Pignataro 1° nei 50 dorso e 2° nei 50 e 100 stile libero S5 e Salvatore Nitto oro nei 50 stile libero S6″.

Denise Fresta numero uno del nuoto paralimpico siciliano

“Fra gli atleti promozionali – continua Aurelio Scebba – in gara Paolo Di Paola e Diego Lopez, entrambi primi nei 100 stile libero e 100 dorso. La migliore prestazione maschile in questa giornata è stata registrata da Davide Giglio nei 100 stile libero S14 dell’Asd il Sottomarino Palermo, mentre la migliore prestazione femminile è stata registrata dalla nostra atleta Denise Fresta nei 50 dorso S4, già detentrice del nuovo record italiano Assoluto in vasca da 25 metri nei 150 metri SM4. Dopo quest’ultima fase del campionato la 4Spa Sport si laurea così società campione regionale 2024, per il 2° anno consecutivo“.

La prof. Maria Grazia Fiamingo e Denis Fresta