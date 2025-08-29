Nuoto: Pilato e Tarantino fermate a Singapore, già in Italia

agenzia

Accusate di furto, interviene la Farnesina

ROMA, 29 AGO – Sono rientrate in Italia Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, le due nuotatrici azzurre fermate a Singapore con l’accusa di furto. Il loro rientro, avvenuto lo scorso 20 agosto, è stato possibile dopo l’intervento dell’ambasciata d’Italia e della Farnesina. Le due atlete pugliesi, che si erano trattenute in vacanza dopo i mondiali di nuoto svoltisi proprio a Singapore, erano state fermate il 14 agosto e, grazie all’intervento dell’Ambasciata italiana, sono state rilasciate dopo qualche ora. Hanno poi alloggiato in hotel fino al rientro in Italia. Il loro fermo era avvenuto in aeroporto, dove una telecamera di sorveglianza le avrebbe sorprese mentre infilavano in una borsa degli oggetti sottratti in un negozio. “La vicenda fortunatamente si è conclusa in poche ore, senza nessuna implicazione, grazie anche alla mia massima trasparenza nei confronti delle stesse autorità aeroportuali di Singapore. Non ho mai avuto intenzione di compiere gesti inadeguati, e chi mi conosce sa quanto tengo ai valori dello sport, alla correttezza e all’onestà personale”: sono le parole di Benedetta Pilato, fermata insieme a Chiara Tarantino dalla Polizia a Singapore, prima dell’imbarco per il rientro in Italia, perché dalle immagini delle telecamere emergerebbe che alcuni oggetti di un negozio dello scalo sarebbero stati infilati nella sua borsa. “Mio malgrado, sono stata indirettamente coinvolta in uno spiacevole episodio gestito dalle autorità aeroportuali di Singapore – racconta la nuotatrice italiana – In giorni che avrebbero dovuto essere soprattutto di riposo e di relax mentale, ho invece attraversato, lontana da casa, momenti particolarmente difficili, che poi fortunatamente si sono rilevati essere indipendenti dalla mia volontà, ma che mi hanno profondamente segnato sul piano umano”.

