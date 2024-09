Nuoto: Pilato ‘forse movimento quarto posto è partito da me’

agenzia

"Messaggio di Mattarella fortissimo per lo sport"

ROMA, 23 SET – “Il movimento del quarto posto forse è veramente un po’ partito da me. Ma spero non sia passato il messaggio dell’accontentarsi, ma solo di essere fieri del proprio lavoro”. Lo ha detto Benedetta Pilato, ranista azzurra che a Parigi ha fatto quarto posto a margine della serata “Meravigliosi”, organizzata dalla Federnuoto per celebrare le medaglie dei Giochi. “Siamo stati contenti di essere esser stati inclusi nella cerimonia di oggi con Mattarella – É un messaggio fortissimo per tutto lo sport”. Sul selfie con il Presidente della Repubblica ha aggiunto di averlo chiesto lei sottolineando come sia “una bravissima persona”.

