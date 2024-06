Nuoto: Settecolli; a Quadarella 800 sl, argento per De Tullio

agenzia

Paltrinieri nono negli 800 sl, 'meglio ora queste gare'

ROMA, 22 GIU – Simona Quadarella dopo l’oro di ieri nei 1500 sl vince anche gli 800 in 8:18.95 con il record dei campionati. Battuta in volata nell’ultima vasca la tedesca Isabel Gose, seconda in 8:19.20. “Sapevo che sarebbe finita così – ha detto alla fine la nuotatrice romana -. Spero di aver regalato anche un bello spettacolo con l’ultima vasca. Sono molto contenta, non mi aspettavo questo tempo e questa gara. Sentivo le fatiche di ieri e l’8:18 di oggi è perfetto. Volevo fare delle belle gare per avere uno stimolo in più prima delle olimpiadi e ci sono riuscita”. Negli 800 sl uomini, invece, per l’Italia arriva l’argento di Luca De Tullio con il tempo di 7:45.80 che vale un posto a Parigi. Primo Maertens (7:43.52) e terzo Wiffen (7.46.83). Chiude nono, invece, Gregorio Paltrinieri in 8:02.98. “Io ho fatto la gara che potevo fare, quasi meglio avere sensazioni del genere ora che andare forte”, ha detto a caldo Paltrinieri. Sui 1500 di domani ha invece aggiunto: “Credo che li farò. Sono qui ed è comunque allenamento”. Chiude con una battuta su De Tullio: “Sono molto contento per Luca, speravo facesse questo tempo”.

