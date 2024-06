Nuoto: Settecolli; Curtis insegue Sjostrom, Ciampi ok nei 200 sl

agenzia

Quadarella prova la tripletta, Panziera in finale nei 200 dorso

ROMA, 23 GIU – Ultimo giorno di gare a Roma con il Settecolli e la domenica mattina si è aperta con i 50 stile libero che hanno visto Sara Curtis nuotare a un decimo dal suo record italiano per un tempo che le vale il terzo crono. Davanti a lei due svedesi: Sarah Sjostrom, che va a caccia del tris dopo i successi nei 100 sl e nei 50 farfalla, e Michelle Coleman. Nei 200 dorso comanda, invece, il britannico Luke Greenbank, bronzo olimpico in carica. Tempo di 1’59″54; alle sue spalle l’azzurro Dylan Buonaguro che scende per la prima volta in carriera sotto i due minuti. Terzo riscontro cronometrico per Michele Lamberti. Nei 200 dorso al femminile, invece, dopo la delusione di ieri nei 100, si accende Margherita Panziera che stampa il miglior riscontro cronometrico e nel pomeriggio si giocherà una nuova finale. Secondo tempo per Thomas Ceccon nei 50 farfalla con l’olandese Nyls Korstanje davanti a tutti in 23″07. Tra le finali più attese del pomeriggio c’è quella dei 200 stile libero e nelle batterie del mattino svetta il tedesco Lukas Maertens, ma anche gli azzurri rispondono presente. Terzo crono per Matteo Ciampi, da poco rientrato dall’altura. Il 28enne di Latina tocca in 1’47″71. Nel pomeriggio Simona Quadarella proverà la tripletta nei 400sl dopo aver già vinto 1500 e 800.

