Nuoto: Viberti 50 rana da record al Settecolli, Pilato in finale

agenzia

Bene D'Ambrosio e Curtis nei 100 sl, avanti Razzetti

ROMA, 27 GIU – La seconda giornata del Trofeo Settecolli a Roma regala subito spettacolo. A prendere la scena è Ludovico Blu Art Viberti che nei 50 rana mette a segno il record italiano nuotando in 26”27 cancellando il 26″33 siglato da Nicolò Martinenghi per il titolo continentale a Roma 2022. Quella del 23enne piemontese è la miglior prestazione mondiale dell’anno e stasera punterà al bis dopo essersi preso lo scettro nei 100 nella serata d’apertura. Bene anche Benedetta Pilato, che fa segnare il miglior tempo – scendendo sotto i 30” nella propria batteria a rana – in 29”99 prendendosi il pass per la finale, così come Sara Curtis che nei 100 stile nuota in 54″17. Accede alla finale anche Carlos D’Ambrosio che nuota i 100 stile libero in 48″60, a cinque centesimi dal primato personale di 48″55 fatto segnare nel 2024 ai campionati italiani di categoria, precedendo l’ungherese Nandor Nemeth in 48″66 e Thomas Ceccon in 48″68. Accedono alle finali poi anche Alberto Razzetti, Federico Burdisso e Sara Franceschi, tra gli altri, che proveranno a stupire nelle gare che partiranno dalle 18 al Foro Italico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA