Nuoto:Mondiali 25 m; Busa 4/o nei 100 farfalla, Pilato in finale

agenzia

Pugliese: 'mi sento bene in acqua e vedremo cosa accadrà'

ROMA, 14 DIC – Quarto posto per Michele Busa nei 100 farfalla ai mondiali in vasca corta di Budapest. L’azzurro nuota in 49″08 nella finale vinta dallo svizzero Noè Ponti con il record del mondo in 47″71. Settimo Simone Stefanì. Dopo mancata qualificazione alla semifinale dei 100 rana Benedetta Pilato in scioltezza si prende il pass per la finale dei 50 rana con il quinto riscontro cronometrico. “Non è facile essere sempre competitive. Sono giovane ma è già tanto tempo che gareggio a questi livelli – sottolinea – Io mi sento anche bene in acqua e vedremo cosa accadrà in finale”. Miglior tempo per la fuoriclasse lituana Ruta Meilutyte in 28″39. Si ferma, malgrado il personale, Chiara Della Corte (Campania Sport) quindicesima in 30″06

