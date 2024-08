Nuovi acquisti del Milan salutano S.Siro, Morata subito titolare

agenzia

Presentati ai tifosi al Trofeo Berlusconi anche Pavlovic e Royal

MILANO, 13 AGO – Prima volta a San Siro per i nuovi acquisti del Milan Alvaro Morata, Strahinja Pavlović ed Emerson Royal. I tre giocatori rossoneri arrivati in questa sessione di mercato, accolti dallo speaker del club Germano Lanzoni e dai boati dello stadio, sono stati presentati ai tifosi poco prima dell’inizio del Trofeo Berlusconi contro il Monza, con tanto di fuochi d’artificio. Morata, che ha scelto la maglia numero 7, tra l’altro sarà subito titolare questa sera nella sfida contro il Monza. Per i brianzoli, invece, in campo dal primo minuto Daniel Maldini, figlio di Paolo, storica bandiera rossonera. “Non possiamo promettervi dei titoli ma vi assicuriamo che daremo tutto per questa maglia. Io spero a fine anno di portare qui dei trofei. Forza Milan” , le parole di Morata pronunciate direttamente dal terreno di gioco. A bordo campo presente tutto lo stato maggiore del Milan, da Gerry Cardinale a Zlatan Ibrahimovic, fino al presidente Paolo Scaroni, l’ad Giorgio Furlani e a Geoffrey Moncada.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA