Nuovo acquisto per il Napoli, dall’Empoli arriva Marianucci

agenzia

Venti anni, difensore centrale tra le sorprese dell'anno scorso

NAPOLI, 13 GIU – Dopo De Bruyne un altro acquisto per il Napoli campione d’Italia. E’ ufficiale l’arrivo dall’Empoli del difensore Luca Marianucci. E’ stato lo stesso patron azzurro, Aurelio de Laurentiis, a darne notizia su X con un “Benvenuto Luca”. Classe 2004, Marianucci ha totalizzato 18 presenze nello scorso campionato di serie A con la maglia dei toscani mettendosi in luce come una delle sorprese del campionato.

