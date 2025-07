Nuovo progetto per stadio Cagliari, i costi aumentano

agenzia

La prossima settimana incontro sugli Europei con la Figc

CAGLIARI, 24 LUG – Corsa verso il nuovo stadio di Cagliari per provare a non mancare l’appuntamento con gli Europei del 2032. Sarà un fine luglio di fuoco. Oggi il club rossoblù ha consegnato al Comune di Cagliari il progetto dell’impianto aggiornato di computo metrico estimativo e quadro economico. Seguirà, nei prossimi mesi, il piano economico finanziario aggiornato. Rispetto alla versione del progetto depositata dal Cagliari nel 2022, i costi di realizzazione dello stadio hanno registrato un ulteriore significativo incremento, raggiungendo oggi un valore stimato di circa 187 milioni di euro, oltre Iva. L’aumento è legato in larga parte, fa sapere il club, a una serie di opere aggiuntive e complementari richieste dagli enti pubblici nel corso della lunga fase autorizzativa: si tratta di prescrizioni, adeguamenti e variazioni considerati non prevedibili al momento della redazione iniziale del progetto, per un valore stimato di circa 18 milioni di euro. A ciò si aggiunge l’incremento della capienza da 25.000 a 30.000 posti, in linea con quanto richiesto dalla Figc per mantenere Cagliari tra le città italiane candidate a ospitare Uefa Euro 2032: il 30 luglio a Cagliari, la Figc incontrerà il Comune e il Cagliari Calcio nell’ambito delle riunioni con le città candidate. Prossimo appuntamento lunedì: il presidente rossoblù Tommaso Giulini e il direttore generale Stefano Melis incontreranno in comune il sindaco MAssimo Zedda, il vicesindaco, l’assessore allo sport per discutere lo scenario. Mentre mercoledì 30 sempre in municipio, è previsto l’incontro con la Figc sul tema Europei 2032.

