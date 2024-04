Nuovo stadio Napoli, Manfredi rilancia per il ‘Maradona’

agenzia

De Laurentiis guarda a Bagnoli, "ma c'è un problema tecnico"

NAPOLI, 11 APR – “Riteniamo che l’opzione Maradona sia quella più fattibile nei tempi che pensiamo, ma siamo sempre aperti a tutte le discussioni purchè raggiungano un obiettivo concreto: fare uno stadio moderno”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a latere della cerimonia per la cittadinanza onoraria di Giovanni Minoli presso la sede Rai di Napoli, a pochi passi proprio dallo stadio di Fuorigrotta. “Su Bagnoli c’è un problema tecnico perchè il piano urbanistico già approvato tiene conto di una serie di vincoli, c’è un vincolo ambientale per esempio nella zona del parco dello sport non è possibile realizzare volumi aggiuntivi”, ha spiegato Manfredi in riferimento all’ipotesi di un nuovo impianto, come vorrebbe il presidente del Napoli De Laurentiis. “Ci sono poi tempistiche programmate per interventi di bonifica. Stravolgere completamente le previsioni costruite in tanti anni – ha aggiunto il sindaco – non è assolutamente facile. I tempi che abbiamo davanti per gli Europei sono molto stretti. Dico sempre che dobbiamo parlare tecnicamente nel merito delle cose per capire quello che e’ fattibile e cosa no, altrimenti poi è molto difficile raggiungere gli obiettivi che penso tutti hanno. Avere uno stadio importante a Napoli riguarda la città in primo luogo, la società, il governo nazionale”. Sul grande interesse degli investitori internazionali per Napoli il sindaco Manfredi ha poi confermato: “nelle prossime settimane ci sarà una missione del fondo saudita, è un riconoscimento per il ritrovato ruolo della città”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA