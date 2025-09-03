Ocean Race, Alla Grande con Beccaria domina la quarta tappa

agenzia

Bucci: 'genovese d'adozione, ha vinto 'a casa sua'

MILANO, 03 SET – Alla Grande Mapei Racing, con al timone Ambrogio Beccaria ha conquistato la quarta tappa della Ocean Race, da Nizza a Genova, oltre 400 miglia nautiche di regata serratissima. La ‘maratona’ velica è iniziata il 10 agosto da Kiel e si chiuderà a metà settembre a Boka Bay (Montenegro), con 5 tappe e 7 team in gara e solo poche miglia separano i primi quattro team. Determinato a inseguire il sogno di una vittoria in casa, a Genova, Beccaria sperava in più vento per prolungare le condizioni di volo che si adattano così bene a Allagrande Mapei. “È un risultato molto importante – ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Beccaria, un genovese di adozione, ha vinto nelle acque di ‘casa sua’. È la rappresentazione concreta di un legame indissolubile tra il mare e la nostra comunità”. “E’ stato il primo a entrare nelle acque di Genova ma l’Ocean Race è passata davanti alla Gallinara, al Tino, ha fatto tutta la Liguria e questa è una cosa che io ho richiesto in maniera particolare al ceo Richard Grisius perché volevo che l’Ocean Race toccasse non solo Genova ma anche tutta la Liguria” sottolinea il presidente della Regione, Marco Bucci uno dei primi tifosi dello skipper italiano. “A Genova abbiamo dei cantieri per le riparazioni molto importanti, oltre ad avere il primo cantiere che fa strutture in carbonio, San Giorgio ma la cantieristica è a La Spezia e poi abbiamo anche cose importanti ad Alassio, a Savona; a Imperia per il diporto”, a sottolineare che la ricaduta economica del settore è su tutta la Liguria.

