Olanda: vince il Feyenoord rivale dell’Inter

A segno Carranza, 'giustiziere' del Milan in Champions

ROMA, 22 FEB – Continua il momento positivo del Feyenoord, che dopo aver eliminato il Milan dalla Champions League, e in attesa di sfidare l’Inter negli ottavi, vince anche in campionato, per 2-1 sull’Almere City. A segno il ‘giustiziere’ del Milan in Europa, ovvero l’argentino Julian Carranza e, nel recupero, il difensore Hancko, a lungo inseguito dalla Juve in sede di calciomercato. L’Almere City si era portato in vantaggio al 6′ con un gol di Brym. Ora il Feyenoord è terzo in classifica con 43 punti e a -11 dall’Ajax capolista.

