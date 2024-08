Olimpiadi: argento nel canottaggio per gli azzurri Oppo e Soares, medaglia sicura nel tennis con Errani-Paolini che centrano la finale

PARIGI2024

Altra giornata positiva per gli azzurri impegnati nelle Olimpiadi di Parigi: Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno vinto l’argento nel doppio pesi leggeri maschili del canottaggio ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Gli azzurri, con il tempo di 6.13.33, sono arrivati dietro gli irlandesi, già campioni olimpici in carica, e la Grecia, staccata di soli 11 centesimi. Per l’Italia è la diciassettesima medaglia di questa edizione delle Olimpiadi, l’ottava d’argento.