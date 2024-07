Olimpiadi, con Martinenghi arriva la prima medaglia d’oro dell’Italia: il nuotatore azzurro ha vinto i 100 rana

PARIGI 2024

Il 23enne varesino, con una seconda vasca da urlo, rimonta dalla terza alla prima posizione

Nicolo Martinenghi vince la prima medaglia d’oro dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024.L’azzurro ha vinto i 100 rana. Il 23enne varesino, con una seconda vasca da urlo, rimonta dalla terza alla prima posizione mettendo alle spalle di soli 2 centesimi il campione in carica e detentore del record del mondo Adam Peaty. Per il britannico c’è l’argento ex aequo con l’americano Nic Fink.

«Sono senza parole – le prime parole di un incredulo Martinenghi dopo l’oro olimpico da Rai Sport – Durante la gara non pensavo a niente, ho dimostrato che conta solo saper cogliere l’attimo, essere nel posto giusto al momento giusto, anche perché il tempo non è dei migliori. Avevo vinto Mondiale ed Europeo, ora posso dire di aver vinto anche l’Olimpiade».

