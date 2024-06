Olimpiadi di Parigi: in azzurro nel volley i due palermitani Russo e Sylla, Sicilia a quota 12 “pass”

Sport

A 36 giorni dall'appuntamento olimpico cresce il numero di campioni isolani in gara in Francia. In pole Savita Russo (judo), Matteo Melluzzo, Filippo Randazzo, Riccardo Meli e Ala e Osama Zoghlami (atletica) e Samuele Burgo (canoa)

Il 26 luglio a Parigi via alla 33ª edizione dei Giochi olimpici estivi e a 36 giorni dall’appuntamento principe dello sport mondiale, sono già oltre 300 gli azzurri che hanno staccato il “pass” con la possibilità di migliorare il record di 384 atleti di Tokyo 2021 dove fu stabilito anche il record di medaglie: 40 (10 ori, 10 argenti, 20 bronzi).

SICILIA A QUOTA 12. A 36 giorni dall’appuntamento olimpico cresce anche il numero di atleti siciliani che vestiranno l’azzurro in Francia con la Sicilia a quota 12 dopo le qualificazioni delle due squadre di volley. Tra le convocate dell’Italvolley donne di Julio Velasco, per la terza volta in carriera ci sarà Miriam Sylla, genitori ivoriani, nata a Palermo l’8 gennaio del 1995 e già in azzurro a Rio 2016 e Tokyo 2021, dopo essere stata argento e bronzo iridato e campionessa d’Europa, a Parigi andrà a caccia della sua prima medaglia olimpica.

Arriva da Palermo anche l’altro volleista siciliano in azzurro con Roberto Russo, classe 1997, oro con l’Italia ai Mondiali del 2022, ormai è uno dei punti fermi dell’Italia del c.t. Fefè De Giorgi. Prima società la Pallavolo Partinico adesso è il centrale del Sir Safety Conad Perugia.

la giovane ragusana Savita Russo (Koizumi Scicli) in pole per Parigi

IN POLE LO SPRINTER MELLUZZO E LA JUDOKA RUSSO. Cresce così il numero di siciliani che hanno staccato il “pass” per Parigi e tanti sono in pole, dalla judoka ragusana Savita Russo, l’allieva del maestro Maurizio Pelligra alla Koizumi Scicli, virtualmente ripescata, ma ancora in bilico nella categoria 63 kg; all’atletica con lo sprinter siracusano Matteo Melluzzo oro con la4x100 agli Europei di Roma che dovrebbe fare parte della squadra azzurra per Parigi insieme al palermitano Riccardo Meli per la 4×400 e in corsa c’è anche l’etneo Filippo Randazzo (lungo) e i due fratelli ericini Ala e Osama Zoghlami (3000 siepi) e alla canoa con il siracusano Samuele Burgo in corsa per un posto a Parigi nel K1 1000 dopo il nono ppsto ai Giochi di Tokyo 2021.

Marcell Jacobs, il prof. Filippo Di Mulo e Matteo Melluzzo

Matteo Melluzzo, Riccardo Meli, Filippo Di Mulo e Alice Mangione

Il lunghista etneo Filippo Randazzo (Fiamme Gialle)

Osama e Ala Zoghlami in azione

Il siracusano Samuele Burgo (Fiamme Gialle) in azione

I 12 SICILIANI COL “PASS” PER PARIGI.

ATLETICA: Alice Mangione

BOXE: Salvatore Cavallaro

CANOTTAGGIO: Emanuele Gaetani Liseo

PALLANUOTO: Aurora Condorelli, Francesco Condemi, Claudia Marletta, Valeria Palmieri

PALLAVOLO: Miriam Sylla e Roberto Russo

PESI: Nino Pizzolato

SCHERMA: Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio

