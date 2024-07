Olimpiadi, le spadiste catanesi Fiamingo e Santuccio, con Giulia Rizzi, volano in finale

Classifiche

Nelle semifinali hanno battuto la Cina

In arrivo un’altra medaglia per l’Italia. Nella spada donne di Parigi 2024, le azzurre vannoinfatti in finale: Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi hanno infatti battuto in semifinale la Cina 45-24.

“Ci è dispiaciuto tanto perché se lo meritava. Per noi è lui l’oro olimpico. Ieri l’ha messa quella stoccata, poi purtroppo c’è il giudizio degli arbitri, nel fioretto e nella sciabola è così, a volte si vince, a volte si perde, molte volte non dipende da te. Purtroppo c’è il giudizio dell’arbitro. Ripeto, per noi è l’oro olimpico”, ha dichiarato la spadista azzurra Rossella Fiamingo in merito alla finale del fioretto maschile persa da Filippo Macchi contro l’atleta di Hong Kong, Ka Long Cheung. “Siamo contente di fare spada”, ha aggiunto la Santuccio.