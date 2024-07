Olimpiadi, sei giorni al via: l’esordio della break dance con una siciliana che sogna una medaglia

Parigi 2024

Per la specialità è l'esodio assoluto nel programma a cinque cerchi

Le Olimpiadi di Parigi porteranno una boccata d’aria fresca e giovane. Alle 28 discipline tradizionalmente presenti nel programma olimpico si affiancheranno sport più recenti come l’arrampicata, il surf e lo skateboard, già presenti a Tokyo 2020, e inediti come la break dance, che farà il suo debutto a Parigi.

Il tutto per avvicinarsi quanto più possibile al pubblico giovane. Con queste discipline aggiuntive, più moderne e appetibili per le nuove generazioni, Parigi 2024 vuole infatti incoraggiare i giovani a impegnarsi in un’attività sportiva e ad adottare uno stile di vita sano e attivo.

Conosciuta anche con i termini breaking, b-boying o b-girling, la break dance è uno stile di danza urbano caratterizzato da rapidi movimenti a scatti e da evoluzioni spettacolari. Le sue origini risalgono ai primi anni Settanta, quando nel quartiere del Bronx a New York si iniziò a diffondere la cultura di strada hip hop. Poi, con il passare del tempo, la break dance si è evoluta passando dalle strade del quartiere americano sino ad essere riconosciuta a livello internazionale come una forma d’arte. Le gare si terranno il 9 e 10 agosto in Place de la Concorde. Il totale dei partecipanti alle Olimpiadi di Parigi sarà di 32 atleti, suddivisi in 16 B-Boys e 16 B-Girls, che si sfideranno in battaglie 1v1 su musica impostata da un DJ. La breaking ha fatto il suo debutto ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires nel 2018.

L’atleta di punta italiana che guida un movimento in rapida crescita è Antilai Sandrini, già ai vertici mondiali (un doppio quarto posto agli Europei e ai Giochi Europei). Un altro talento è Alessandra Chillemi, 23 anni, siciliana di Messina trapiantata a Padova. Confermati per Parigi arrampicata, skateboard e surf che avevano debuttato a Tokyo con grande successo. Nel 2028 esordiranno invece ai Giochi di Los Angeles lacrosse, squash, flag football, baseball e softball (un ritorno) e cricket.

Dopo aver fatto il suo debutto nell’edizione andata in scena a Tokyo, l’arrampicata sportiva sarà presente anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma con un nuovo formato. Rispetto a quanto visto in Giappone, il numero di titoli in palio è stato raddoppiato. In terra transalpina gli atleti e le atlete si daranno battaglia per la gloria in due eventi: velocità e combinata di boulder e lead. Grazie alla sua straordinaria topografia, la Francia è la meta ideale per praticare questo sport all’aperto: tra i siti più spettacolari ci sono le Calanques a Marsiglia, le Gole del Verdon, la falesia di Buoux e il sito di Annot in Provenza, la montagna Céüse nelle Alpi meridionali, Pen-Hir in Bretagna e Fontainebleau, vicino la capitale. A Parigi 2024 le gare di arrampicata sportiva si terranno dal 5 al 10 agosto al Parc Sportif et Scolaire du Bourget.

Inserito nel programma olimpico a partire da Tokyo 2020, il surf è uno sport diffusissimo ovunque e soprattutto tra i giovani. Le sue origini risalgono a centinaia di anni fa nell’arcipelago hawaiano ma solo a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso ha iniziato ad ottenere riconoscimenti internazionali. La Francia pullula di spot iconici per il surf come Biarritz, nei Paesi Baschi, Hossegor, Lacanau vicino a Bordeaux e La Torche, in Bretagna (tutti raggiungibili in treno da Parigi). Tuttavia come sede delle competizioni per i Giochi Olimpici è stata scelta Tahiti, l’isola più grande della Polinesia Francese, situata a 15.700 chilometri da Parigi (oltre 22 ore di distanza in aereo). Il villaggio di Teahupòo, dove si terranno le gare (dal 27 al 29 luglio), è una delle tappe storiche del circuito della World Surf League. Nel mare antistante si forma una delle onde più impegnative al mondo, la celebre «Teahupòo wave».