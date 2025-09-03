Omaggio a Lauda, Ferrari a Monza con livrea bianco-rossa

agenzia

Cambia tonalità base, piloti e team con tute dedicate

ROMA, 03 SET – La Ferrari rende omaggio a Monza a Niki Lauda, a 50 anni dalla vittoria del suo primo Mondiale. Sul circuito del Gp d’Italia, la monoposto di Maranello avrà una livrea speciale, ispirata alla 312 T: la tonalità del rosso sarà la stessa della vettura del ’75, non mancheranno le celebri strisce bianche longitudinali sulla carrozzeria e i nomi dei piloti in corsivo. I numeri di gara saranno coordinati, in nero, in una tabella portanumero bianca. Tutto il team domenica indosserà divise speciali: torna il logo rettangolare al posto dello scudetto. Leclerc e Hamilton avranno tute, scarpe e caschi che richiamano stile e colori dell’epoca

