Omaggio a Rossi, a Vicenza un’installazione luminosa per Pablito

Celebrato l'eroe del Mundial che oggi avrebbe compiuto 69 anni

VENEZIA, 23 SET – Nel cortile monumentale del palazzo comunale di Vicenza è stata collocata un’installazione luminosa dedicata a Paolo Rossi, nel giorno in cui il capocannoniere del Mondiale 1982 avrebbe compiuto 69 anni. L’opera “Pablito” è firmata dall’artista Marco Lodola e sarà visibile fino al 10 ottobre durante l’apertura del municipio al pubblico, ma anche attraverso il cancello su contrà Cavour negli altri orari, compresi quelli serali. “Proprio come il calciatore a cui è dedicata, ha la capacità di farsi vedere soprattutto nei momenti più bui”, ha spiegato il sindaco Giacomo Possamai durante l’inaugurazione. La cerimonia si è aperta con la lettura di una lettera della vedova Federica Cappelletti, assente per motivi di salute. “Federica ci ha proposto di ospitare quest’opera e abbiamo fatto di tutto per renderlo possibile in tempi rapidi – afferma Possamai – Non poteva esserci luogo più adatto del cortile di Palazzo Trissino, casa dei vicentini e cuore simbolico della città”. Un omaggio a un calciatore che esplose proprio indossando la maglia del Lanerossi Vicenza, che portò prima alla promozione in Serie A e poi addirittura al secondo posto nella massima categoria. Il legame fra il capoluogo berico e “Pablito”, soprannome che Rossi aveva guadagnato sul campo a furia di reti già in Argentina nel 1978, è stato profondo per decenni e nemmeno la sua morte è riuscita a interromperlo: “Ringrazio la città di Vicenza che ha voluto ospitare la statua di Marco Lodola che lo ricorda nella sua espressione più iconica, quella che lui amava – ha scritto nella sua lettera Federica Cappelletti – perché diceva ‘voglio essere ricordato con le braccia alzate al cielo e la maglia azzurra addosso’, ma Vicenza era la sua città, quella che l’aveva accolto, adottato e gli aveva riconosciuto la cittadinanza onoraria”.

