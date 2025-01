Open Australia: Sinner apre con Jarry, derby Musetti-Arnaldi

agenzia

Sorteggio a Melbourne, una qualificata per n.1 azzurra Paolini

ROMA, 09 GEN – Sarà il cileno Nicolas Jarry il primo rivale di Jannik Sinner nel suo cammino per la difesa del titolo all’Open d’Australia, il primo slam stagionale al via domenica prossima. Il n.1 al mondo, secondo il sorteggio effettuato nella notte e al quale ha assistito dal vivo insieme alla campionessa in carica, Aryna Sabalenka, potrebbe affrontare il greco Stefanos Tsitsipas o l’australiano Alex de Minaur nei quarti e in semifinale Daniil Medvedev, che l’azzurro sconfisse l’anno scorso per aggiudicarsi il trofeo a Melbourne. Novak Djokovic, attuale n.7 Atp, esordirà con lo statunitense Nishesh Basavareddy ma il suo cammino ipotetico prevede poi una sfida col n.10, il bulgaro Grigor Dimitrov, quindi Carlos Alcaraz nei quarti di finale e Alexander Zverev in semifinale. Lo spagnolo comincerà contro il kazako Alexander Shevchenko, mentre Zverev affronterà subito il francese Lucas Pouille, che ha una wild card. Quanto agli altri azzurri in tabellone – sono dieci in tutto dopo la qualificazione nella notte di Matteo Gigante, mentre Francesco Passaro è stato eliminato – ci sarà subito un derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, mentre l’altro italiano testa di serie, Flavio Cobolli, se la vedrà con l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Matteo Berrettini avrà di fronte il britanico Cameron Norrie, Luciano Darderi lo spagnolo Pedro Martinez e Lorenzo Sonego il veterano Stan Wawrinka. Esordio duro per Fabio Fognini, col n.10 Dimitrov, mentre Luca Nardi sfiderà il canadese Gabriel Diallo. Tra le donne, la numero 1 Sabalenka dovrà iniziare a difendere il titolo contro Sloane Stephens, ex campionessa dell’Us Open; mentre l’azzurra Jasmine Paolini debutterà con un’atleta proveniente dalle qualificazioni. Proseguendo, la toscana dovrebbe trovare ai quarti la kazaka Elena Rybakina (n.6) e in una eventuale semifinale la polacca Iga Swiatek (n.2). Per le altre due azzurre in tabellone, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà subito con la russa Diana Shnaider (n.12) e Lucia Bronzetti con la bielorussa Victoria Azarenka (n.21).

