Open Australia: Sonego, una dei match più belli della mia vita

Fonseca "ero nervoso e non ho giocato bene, devo lavorare"

ROMA, 16 GEN – “Ho giocato molto bene oggi e ho servito molto bene. Ero concentrato su ogni punto. Penso che sia stata una delle migliori partite della mia vita”. Così l’azzurro Lorenzo Sonego commentando la vittoria in cinque set sul talento brasiliano Joao Fonseca al secondo turno dell’Open d’Australia. Il 18enne che al primo turno aveva eliminato Andrey Rublev, nono favorito del torneo, ha subito dall’italiano la prima sconfitta dopo 14 vittorie consecutive, ammettendo di avere sentito un po’ la pressione. “E’ la prima volta che faccio cinque set, sapevo che sarebbe stata una dura battaglia – ha affermato – ma penso di non aver giocato al meglio. Ero un po’ nervoso e anzi molto nervoso nel secondo e nel terzo set. Ma sono stati comunque due mesi fantastici e ora lavorerò sempre di più per essere più preparato a partite come questa”, ha concluso.

