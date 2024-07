Ora è il momento delle scelte: ecco chi non farà parte del nuovo Catania (e chi arriverà al loro posto)

Serie C

Il club rossazzurro, dopo avere ufficializzato gli arrivi del portiere lituano Adamonis e del centrocampista Carpani, continua a lavorare sul mercato

Un weekend di profonde riflessioni. Dopo aver chiuso due colpi a distanza di 48 ore l’uno dall’altro, i dirigenti del Catania hanno deciso di concedersi qualche ora per guardare tutto da altri punti di vista. Un momento di respiro, in vista di una settimana, questa che comincia, che si prevede piena di lavoro. Il direttore sportivo etneo Daniele Faggiano, che sabato mattina è stato avvistato al Caffè Europa, sta vivendo tutto con estrema calma. Faggiano sa che dal mercato estivo dipenderà gran parte delle sorti stagionali, per questo motivo, sta valutando tutto. In tanti si sono autocandidati, molti procuratori stanno tempestando di telefonate la dirigenza rossazzurra: tutti vogliono il Catania. La proprietà Pelligra garantisce solidità, inoltre la governance, che era già di altissimo livello con la presenza di Grella, si è arricchita adesso di un uomo mercato profondamente saggio come Faggiano.

Non solo Adamonis e Carpani

Dopo aver chiuso per il portiere lituano Marius Adamonis e per il centrocampista Gianluca Carpani, il club sta pensando adesso a cedere. Come abbiamo preannunciato nei giorni scorsi sarà rivoluzione. Bouah ha tante richieste e allora il club nonostante stia lavorando per creare una squadra intesa sta per salutarlo. Non sarà riconfermato neanche Zammarini, il ragazzo ha mostrato grande gamba e volontà, ma Faggiano sta già guardando oltre. Si valutano le posizioni anche di Bethers e di Chiarella. Quest’ultimo ha un contratto con il Catania ma il club pensa a mandarlo in prestito. D’altronde uno come Chiarella avrebbe difficoltà a giocare in un 3-5-2.

Le trattative