Orari delle partite, è scontro in Spagna tra Ancelotti e Tebas

agenzia

Real, "Mai più 2 gare in 72 ore". Liga, "Così ovunque in Europa"

ROMA, 18 MAR – Non si attenuano le polemiche in Spagna dopo che l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha attaccato i vertici della Liga per non aver modificato gli orari di alcune partite in modo da evitare che i blancos giocassero due partite ravvivinate. “È l’ultima volta che giochiamo una partita con meno di 72 ore di pausa, non giocheremo mai più. Abbiamo chiesto al campionato di cambiare due volte l’orario della partita e non è successo niente, ma questa è l’ultima volta”, aveva detto Ancelotti dopo la partita contro il Villarreal. Il presidente della LaLiga EA Sports, Javier Tebas, ha già risposto con un tweet al veleno: “Da quando esistono le competizioni europee il giovedì , più di 14 anni fa, i club di tutta Europa, compresi quelli spagnoli, giocano la domenica senza che siano trascorse 72 ore”, ha scritto Tebas sui propri social.

