Orsolini e Raspadori ‘Norvegia dura, ma vogliamo il Mondiale’

agenzia

I due attaccanti azzurri: 'La Nazionale un grande orgoglio'

ROMA, 02 GIU – “È un grande orgoglio essere tornato in Nazionale a distanza di un anno. Mi mancava e ho fatto di tutto per esserci”. Riccardo Orsolini è stato uno dei protagonisti della stagione super del Bologna: dopo la Coppa Italia tornata rossoblù a distanza di 51 anni, l’attaccante riveste la maglia azzurri, chiamato da Luciano Spalletti in vista del doppio impegno con Norvegia e Moldova, fondamentale per la qualificazione al mondiale 2026. In attacco con il classe 1997 ci sarà anche Giacomo Raspadori, fresco campione d’Italia con il Napoli: “Qui si respirano sempre energie positive. Ci sono grande entusiasmo e voglia di stare insieme” le parole del giocatore ospite con Orsolini di ‘Azzurri live’, il format in onda su Vivo Azzurro TV e sui canali social della Nazionale. “La stiamo vivendo in maniera serena, consapevoli delle nostre qualità – dice Orsolini -. In Norvegia sarà una partita tosta, ma faremo di tutto per andare là a vincere: vogliamo andare al Mondiale. Personalmente, aver vinto una Coppa Italia ti trasmette un tale entusiasmo che è linfa vitale per arrivare in Nazionale dopo le fatiche di un’annata. Anche se l’orgoglio e lo spirito di appartenenza in azzurro sono tali da farti scivolare tutto”. “Aver vinto lo scudetto è stato fantastico – dice Raspadori -, eccezionale. Da bolognese sono stato contentissimo anche della vittoria rossoblù. Avevo molti amici a Roma a vedere la finale”. Dopo il match di Oslo in programma venerdì, gli azzurri faranno ritorno in Italia per disputare la seconda gara di qualificazione, in programma lunedì 9 giugno a Reggio Emilia, con la Moldova: “Sarà emozionante e particolare per me – confida Raspadori – perché lì, al Sassuolo, sono diventato un uomo. E al ‘Città del Tricolore’ ho anche realizzato il mio primo gol in Nazionale. Spero di riuscire a costruire nuovi ricordi in quello stadio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA