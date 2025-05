Ortigia, altro acquisto: ecco il croato Radic

Pallanuoto

Mercato in fermento: ieri ha salutato Campopiano

Mercato ancora in fermento in casa Circolo Canottieri Ortigia. L’ultimo rinforzo è il croato Roberto Radić, attaccante classe 2003 proveniente dal Club Esportiu Mediterrani Barcelona. Il giovane talento, alto 186 cm e dal fisico imponente (90 kg), è un giocatore di grande tecnica e dotato di un ottimo fiuto del gol, capace di giocare nelle posizioni 4 e 5.

Radić ha mosso i primi passi nella prestigiosa scuola del Jug Spalato, con cui ha esordito in prima squadra a soli 14 anni. Nel suo palmarès vanta un campionato croato conquistato, due argenti tra Coppa di Croazia e Lega Adriatica e un quinto posto in Champions League nel 2021.

Nello stesso anno è passato al Mediterrani di Barcellona, dove ha disputato le ultime stagioni, chiudendo l’ultima con un’impressionante media realizzativa: 62 gol in 22 partite, piazzandosi tra i migliori marcatori del campionato spagnolo. A livello giovanile, Radić è stato capitano in tutte le categorie, vincendo due campionati Under 19 e conquistando quattro volte il titolo di MVP e tre volte quello di miglior marcatore. Ha inoltre guidato la Nazionale croata come capitano agli Europei Under 20 e ai Mondiali Under 21.

Le sue prime dichiarazioni

Il giocatore ha già espresso tutta la sua soddisfazione per il trasferimento: «Sono enormemente orgoglioso ed emozionato di unirmi al Circolo Canottieri Ortigia nella prossima stagione e di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera sportiva. Per me è un onore far parte di un club così prestigioso e mi impegnerò a dare il massimo sia dentro che fuori dalla piscina. Non vedo l’ora di rappresentare l’Ortigia con passione, orgoglio e determinazione. E non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e i fantastici tifosi biancoverdi. Sono sicuro che insieme potremo raggiungere grandi traguardi. A presto!»

Il giovane talento arriva in casa Ortigia proprio il giorno dopo il saluto ufficiale di Eduardo Campopiano, che lascia il club dopo diverse stagioni. Un passaggio di testimone che segna un momento di rinnovamento per la squadra biancoverde, pronta a voltare pagina e puntare su nuovi protagonisti per competere ai massimi livelli.