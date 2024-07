Oscar Villegas nuovo allenatore della Bolivia

agenzia

Col brasiliano Zago in Coppa America 3 ko in altrettante partite

LA PAZ, 20 LUG – Oscar Villegas è stato nominato nuovo allenatore della nazionale boliviana di calcio, dopo l’eliminazione del brasiliano Antonio Carlos Zago all’indomani della Coppa America terminata domenica scorsa con la vittoria dell’Argentina. Zago è stato licenziato giovedì dal suo incarico dopo meno di un anno alla testa della selezione e una catastrofica Coppa America in cui i boliviani sono arrivati ;;ultimi nel Gruppo C con tre sconfitte in tre partite, dieci gol subiti e solo uno segnato. Il suo successore, 54 anni, ed è stato allenatore dei club boliviani Bolivar e Always Ready. Inizierà il suo nuovo ruolo durante le prossime due partite di qualificazione della zona Amsud ai Mondiali del 2026, contro il Venezuela il 5 settembre a La Paz, poi contro il Cile il 10 settembre a Santiago del Cile.

