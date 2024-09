Osimhen fuori dalla rosa del Napoli alla chiusura del mercato

agenzia

In lista azzurra anche Gilmour, preso nella serata di ieri

NAPOLI, 31 AGO – Billy Gilmour dentro negli ultimi minuti del calciomercato, Victor Osimhen fuori dalla rosa. Queste le ultime novità del mercato del Napoli che ha definito la lista pubblicata dal sito ufficiale della serie A al termine del mercato e nel giorno di Napoli-Parma. Il club azzurro è riuscito nel finale a prendere il centrocapoista scozzese Billy Gilmour dal Brighton, pagando il 23enne 14 milioni con un contratto di cinque anni per il club azzurro. Fuori dalla lista resta invece Victor Osimhen, con il club che conferma il suo addio nonostante il mercato non abbia portato a De Laurentiis i circa 100 milioni che aveva deciso per vendere il calciatore, scendendo anche dai 130 milioni di rescissione previsti dal contratto. Osimhen resta quindi fuori dalla rosa, in cui Romelu Lukaku ha preso il suo posto.

