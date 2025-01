Pablo Marì si presenta, con la Fiorentina in un grande progetto

agenzia

"Dispiace lasciare Monza ultimo ma ai viola non potevo dire no"

FIRENZE, 30 GEN – “In questo momento della carriera la Fiorentina mi dà l’opportunità di essere dentro ad un grande progetto, per questo sono molto felice e non vedo l’ora di vestire questa maglia”. Le parole di Pablo Marì nel giorno della presentazione ufficiale al Viola Park: il difensore spagnolo classe ’93, un passato in Brasile (Flamengo) e in Premier League (Arsenal), prima di approdare in Italia dove ha militato nell’Udinese e nelle ultime stagioni al Monza, dove è stato allenato da Raffaele Palladino che infatti lo ha voluto a Firenze. “Ho ritrovato un grandissimo tecnico e una grandissima persona – ha continuato il neo acquisto viola che ha scelto il numero 18 per questa avventura – Mi ha sempre tenuto in considerazione e voglio ripagare la sua fiducia. Ringrazio anche il presidente Commisso e i dirigenti Ferrari e Pradè, è stata una trattativa lunga ma per fortuna si è conclusa bene. Dispiace aver lasciato il Monza e i miei ex compagni in una situazione difficile, non lo meritano e gli auguro tutto il meglio. Per quanto mi riguarda, quando ti chiama un club come la Fiorentina non vedi l’ora di esserci. Sto bene fisicamente e mentalmente e sono pronto a portare la mia esperienza e la mia voglia di aiutare la squadra”. In scadenza di contratto con la società lombarda a cui la Fiorentina ha versato un indennizzo di un milione di euro, il difensore spagnolo ha sottoscritto un accordo fino al giugno 2026 con opzione per la stagione successiva. In viola lo attende il connazionale Davide De Gea: “Sapere che alle tue spalle ha un portiere di spessore mondiale con lui è un valore aggiunto, faremo insieme grandi cose, penso al campionato ma anche alla coppa, bisogna crescere anche a livello europeo”. A Firenze ritrova pure Andrea Colpani, protagonista fin qui di una stagione al di sotto delle aspettative, con il quale Pablo Marì ha giocato a Monza: “E’ molto forte, come gli dico sempre deve stare tranquillo e divertirsi quando gioca”. Colpani, assente a Roma contro la Lazio per una botta alla caviglia, dovrebbe recuperare per la gara di domenica al Franchi contro il Genoa. Resta sotto esame Danilo Cataldi, fermo da un po’ per problemi muscolari, certa l’assenza di Adli per squalifica.

