Pace fatta Spalletti-Inzaghi su caso ultrà, ct chiama il tecnico

Contatto per chiarimento dopo le frasi dell'allenatore azzurro

MILANO, 12 OTT – ‘Pace’ fatta tra Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. C’è stata una telefonata tra il ct dell’Italia e il tecnico dell’Inter, dopo le polemiche scaturite nei giorni scorsi per le frasi dell’allenatore della nazionale sulla vicenda ultrà. “Io rispondo a tutti, anche a quelli che non conosco, però poi so riattaccare… “aveva detto Spalletti. Ora la chiamata per chiarire il senso delle frasi. E domani il ct è atteso dalla consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Israele per la Nations League.

