Padel: Carraro rieletto n.1 FIP, ‘ora lavoriamo per i Giochi’

agenzia

Il presidente: 'Dal 2019 a oggi federazioni quasi triplicate'

ROMA, 28 OTT – Luigi Carraro è stato rieletto all’unanimità presidente della International Padel Federation dalla 34esima Assemblea Generale della FIP riunitasi a Doha in occasione dei mondiali di padel. “Dal 2019 a oggi le Federazioni sono quasi triplicate: da 32, con i nuovi Paesi accolti quest’oggi, siamo a quota 87 nazioni”, ha dichiarato Carraro parlando di un fenomeno globale che conta “6300 professionisti, due grandi circuiti ‘pro’ come Premier Padel, passato in due anni da 8 a 24 eventi, e CUPRA FIP Tour che contava 6 eventi nel 2019 e ora ne ha 195 in cinque continenti. Per non parlare del circuito Promises dedicato alla NextGen che in tre anni è passato da 6 a 74 tornei e l’obiettivo è di arrivare a 200 entro il 2025”. E poi ancora: “Il padel si gioca in 150 paesi con 30 milioni di praticanti. Nel 2018 erano 50 e i praticanti appena 8 milioni concentrati in pochissime nazioni. Per questo ogni mattina ci svegliamo con la speranza che la racchetta da padel possa essere tutt’uno con i cinque cerchi olimpici. Lavoriamo per questo con la serietà e la concretezza e il rispetto che tale ambizione merita. Ogni uomo di sport sogna le Olimpiadi, che sia atleta o dirigente, e noi lo facciamo procedendo passo dopo passo, seguendo un percorso che ci rende ottimisti ma realisti”.

