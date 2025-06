Padel: da oggi a Palermo via alla Fip Silver Mediolanum Cup, in campo i top player mondiali e tanti big siciliani

Sport

Spettacolo assicurato al Country Time Club di Mondello e c'è tanta attesa per il siracusano Flavio Abbate e l'agrigentino Matteo Platania e tanti altri campioni isolani

Il grande padel fa tappa a Palermo. Dopo la prima tappa romana, con un’incredibile partecipazione di pubblico e la vittoria della coppia spagnola top 30 mondiale Barahona-Garcia nel maschile e di Lopez-Garcia nel femminile, da oggi a domenica spettacolo assicurato al Country Time Club di Mondello con la Mediolanum Padel Cup, padel tournée internazionale di sei tappe che attraversano l’Italia nel nome della passione raggiungendo oltre 35 milioni di praticanti e 73mila campi nel mondo e inserita nel Cupra Fip Tour, il circuito professionistico di Fip, che si snoda sui cinque continenti con quasi 300 tornei.

Da oggi a Mondello in campo alcune delle stelle più attese del padel mondiale, a partire da Alex Ruiz (campione d’Europa con la Spagna) e Maxi Sanchez (ex numero uno del ranking e campione del mondo con l’Argentina), che debutteranno da testa di serie n° 1 contro la coppia Farabbi/Danuzzo sul centrale. Esordio anche per la seconda testa di serie, la coppia spagnola Rubio/Ruiz, attesa da una sfida con i giovani italiani, l’agrigentino Matteo Platania e Matteo Sargolini. Tra i protagonisti anche l’argentino Miguel Lamperti, 46 anni, figura iconica del padel internazionale, che scenderà in campo con Mario Del Castillo contro Galli/Cattaneo.

Tra gli italiani in gara a Mondello, riflettori puntati su Marco Cassetta, vicecampione europeo e recordman di titoli nel Cupra Fip Tour (12), in campo con il siracusano Flavio Abbate (10 titoli), presenza fissa nella top 100 del ranking mondiale Fip. I due sfideranno lo spagnolo Ortuño e il francese Bernard. Il torneo femminile prenderà il via con l’anticipo di oggi pomeriggio: alle 15 Giulia Conte (classe 2008, numero 25 del ranking Promises U18) e Martina Mantova affronteranno Vasileva/Radu. Le principali teste di serie femminili, tra cui Giorgia Marchetti, la coppia spagnola Saiz/Lobo e Giulia Dal Pozzo, sono attese in campo da domani.

LE STELLE SICILIANE. La scuola siciliana del padel è ricca di nomi giovanissimi e talentuosi, già in prima fila nei tornei nazionali e internazionali. Di questo gruppo, Flavio Abbate, classe 2004, è sicuramente il più conosciuto a livello internazionale: ormai stabilmente nella top 100 del ranking mondiale Fip, il siracusano è al 5° posto della classifica nazionale ed è uno dei nomi più attesi al torneo palermitano.

Il siracusano Flavio Abbate (Foto Adelchi Fioriti/Fitp)

Da Siracusa ad Agrigento per un’altra perla del padel italiano che scenderà in campo nel main draw del Country Time Club di Mondello. Matteo Platania, 18 anni, figlio d’arte – il papà Alessandro è maestro nazionale – si è trasferito da due anni a Roma e sta proseguendo la sua crescita sotto la guida attenta di Emanuele Fanti, lo stesso coach di Abbate (e degli azzurri Graziotti-Cremona). Già nella top 250 mondiale, quest’anno Matteo Platania ha raggiunto la finale del Fip Bronze in Cile a fine aprile, mentre a gennaio ha conquistato i quarti del Bronze in Qatar e ha fatto parte della Nazionale juniores ai Mondiali di categoria del 2023 e agli Europei – sempre per NextGen – del 2024, a Budapest, insieme a un nutrito gruppo di “colleghi” siciliani: tra questi, Stefano Indomenico, 16 anni, nato a Floridia, primo nel ranking mondiale Under 18, che nel Fip Silver di Palermo parte dalle qualificazioni.

Nelle qualificazioni anche altri due sedicenni di Floridia, Gabriele Laurino e Andrea Di Martino, entrambi nella top 15 del ranking Under 18 e che insieme formano un’affiatatissima coppia.

Già nel giro che conta anche Alessandro Pirrotta, classe 2008, palermitano, n° 832 del ranking Fip e numero 51 tra gli Under 18 del ranking Promises. Tra gli atleti siciliani di spicco c’è poi un altro rappresentante della famiglia Abbate, il fratello Leonardo, 20 anni, non sarà invece presente, Steve Piernicola Stracquadaini, catanese classe 2004, n° 312 del ranking Fip e nella top 35 di quello Fitp.

E anche tra le ragazze la Sicilia può vantare giovani atlete di grande prospettiva come la trapanese Aurora Buscaino, classe 2006, n° 242 del ranking Fip; Giulia Conte, classe 2008, n° 25 del ranking Promises Under 18 e Giorgia Di Paola di Agrigento, tra le migliori d’Italia nelle categorie Under 16 e Under 18.

