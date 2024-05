Padel: dal 27 prossimo a Palermo spettacolo assicurato con l’Open Fitp

Sport

C'è grande attesa per la seconda prova della Mediolanum Cup che all'esordio a a Venezia ha visto la presenza di ben 160 atleti (24 uomini e 36 donne)

Sarà Palermo ad ospitare la 2ª tappa della Mediolanum Padel Cup, l’open Fitp da 15mila euro, in programma dal 27 prossimo al Country Time Club, l’elegante circolo a un passo dalla spiaggia della splendida spiaggia di Mondello. Dal 27 prossimo al 2 giugno, lo spettacolo è assicurato con in campo giocatori della categoria Open riservata ai migliori giocatori tesserati Fitp di livello nazionale e internazionale. E non solo sport, ma per i partecipanti anche momenti di svago, socializzazione e divertimento.

La tappa di Palermo di Mediolanum Padel Cup arriva dopo la prima prova che è andata in scena al Venezia Padel Club di Venezia-Mestre, dove il torneo Open Fitp con 15mila euro di Prize Money ha visto impegnati ben 160 atleti, 124 uomini e 36 donne, per 78 coppie complessive. A connotare il livello tecnico del torneo veneto del marzo scorso, la presenza di sette dei primi trenta giocatori italiani in semifinale, mentre nel femminile sono arrivate alle semifinali otto giocatrici della “top 25” nazionale.