Padel: è sfida tra big al Milano Premier Padel P1 dal 2 all’8/12

agenzia

Al torneo 48 coppie uomini e 32 donne. E l'addio di Belasteguin

ROMA, 20 NOV – Tutti i big mondiali del padel dai fortissimi argentini alle campionesse spagnole ma anche le atlete e gli atleti italiani protagonisti agli ultimi Mondiali: saranno tutti presenti al Milano Premier Padel P1 in programma dal 2 all’8 dicembre, nell’Allianz Cloud del capoluogo lombardo. Il torneo italiano, giunto alla sua terza edizione, vedrà sfidarsi 48 coppie per il tabellone maschile, con le 16 teste di serie che entreranno in scena dal secondo turno; e 32 coppie del main draw femminile. I due tabelloni saranno sorteggiati sabato 30 novembre. “Let the show begin – Che lo spettacolo abbia inizio”, è il claim del torneo italiano che fa parte del circuito professionistico della Fip, organizzato con Qatar Sports Investments (Qsi). Lo slogan scelto per sottolineare la qualità dei giocatori in campo. Tra questi spicca Fernando Belasteguin che a Milano giocherà il suo ultimo torneo da professionista dopo una straordinaria carriera che lo ha incoronato quale atleta con il maggior numero di trofei vinti nella storia di questo sport. Spazio poi a Ale Galan, Franco Stupaczuk, Martin Di Nenno, Arturo Coello, Federico Chingotto e Agustin Tapia: questi ultimi due si sono laureati campioni del mondo nei Fip World Padel Championships di Doha con la nazionale argentina. Ma dovranno vedersela con Stupaczuk, Di Nenno, Chozas, Augsburger, Libaak e Sanyo Gutierrez che non faranno sconti. In campo femminile riflettori puntanti sulle campionesse del mondo della Spagna: da Paula Josemaria ad Ari Sanchez, da Gemma Triay a Claudia Fernandez, ad Ale Salazar, Jessica Castelló, Marta Ortega e Bea Gonzalez, quest’ultima campionessa nel Milano Premier Padel P1 2023 in coppia con l’argentina Delfi Brea. L’Italia però punta a giocare un riuolo da protagonista. In campo ci saranno molti degli Azzurri protagonisti a Doha dei Fip World Padel Championships: la squadra femminile (tra cui spiccano Carolina Orsi, Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti) si è messa al collo la medaglia di bronzo; mentre quella maschile ha conquistato una storica semifinale e un altrettanto storico quarto posto. Quello di Milano sarà il terzo appuntamento in Italia di un circuito che dal 2024 è diventato l’unico tour mondiale del padel (con 24 tornei in 16 Paesi diversi), dopo il Major di Roma e il P2 di Genova, e sarà trasmesso in oltre 200 nazioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA