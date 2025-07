Palermo, 100 tifosi all’allenamento d’esordio a Chatillon

il ritiro rosanero

Il ds Carlo Osti sta per chiudere con Palumbo (Modena) e Gyasi (Empoli): piace anche Bani (Genoa)

Cento tifosi in Valle d’Aosta hanno accolto il Palermo nel primo giorno di ritiro. Ed è stata subito festa perchè al termine della seduta diretta da Pippo Inzaghi, i calciatori si sono intrattenuti con i sostenitori arrivati da ogni parte d’Italia (erano molti i tifosi di Palermo che abitano nelle zone piemontesi, lombarde e venete) per foto ricordo e autografi.Non c’era modo migliore per cominciare la nuova stagione. Ai bordi del campo, dalle 17 e per un’ora e mezza, è rimasto a osservare – seduto in panchina accanto al tecnico – pure il diesse Carlo Osti. Il suo telefonino ha continuato a trillare in modo incessante. Osti sta lavorando per completare l’organico e cedere gli esuberi.In campo anche i quattro elementi delle giovanili convocati dallo stesso Inzaghi: si tratta del difensore Pietro Avena (2007), del centrocampista Valerio Brutto (2007), del difensore Ettore Nicolosi (2006) e del centrocampista Salvatore Squillacioti (2008). I due difensori Avena ed Nicolosi erano stati convocati in Serie B nella stagione passata ma senza esordire in Serie B.

Pippo Inzaghi era arrivato in netto anticipo a Saint Vincent per il primo giorno di lavoro, in mattinata aveva atteso i suoi giocatori salutandoli uno per uno nella hall dell’albergo che ospita il gruppo. Tra i primi ad varcare la soglia dell’hotel l’attaccante Brunori, il più atteso dai tifosi era ovviamente Pohjampalo.Alle 17,30, dunque, dopo una trentina di minuti di riscaldamento in palestra, i rosanero sono scesi sul campo di Chatillon per l’allenamento d’esordio applauditi dai sostenitori. Il tecnico ha prima radunato a centrocampo il gruppo e poi ha avviato la seduta mettendo subito pressione alla squadra con giri di campo ed esercitazione con il pallone. I portieri, come consuetudine, hanno lavorato a parte sottoponendosi a esercizi funzionali al loro ruolo. Tra i più gettonati dai tifosi, alla fine della seduta, il nuovo acquisto Augello, annunciato dalla società dopo essersi svincolato dal Cagliari, e naturalmente Brunori e Pohjampalo.Oggi nuova seduta allo stadio “Brunod”, al termine dell’allenamento il primo a concedere interviste sarà proprio Brunori.

Come avevamo anticipato, a Chatillon non sono arrivati cinque giocatori: si tratta di Verre, Di Mariano (potrebbe andare al Modena), Buttaro, Insigne e Saric (piace al Bari) per i quali il ds Osti sta cercando una collocazione. I calciatori considerati fuori dal progetto si alleneranno nel centro sportivo di Torretta, in sede, seguiti da un preparatore atletico ad hoc.Durante la prima giornata di lavoro è emerso un particolare che conferma come il Palermo stia per annunciare il centrocampista Antonio Palumbo, 28enne di Napoli che ha ultimato la sua stagione nel Modena. Osti ha confermato ai tifosi che l’accordo è possibile e che potrebbe essere ufficializato nelle prossime ore.