Palermo, accoglienza da star per “Superpippo” Inzaghi: «Il vostro affetto dovrò meritarlo»

In duemila circa lo hanno accolto nel piazzale dello stadio Renzo Barbera, nonostante il sole battente delle 19: il primo incontro tra Pippo Inzaghi e i tifosi del Palermo è da ricordare ed è lo stesso allenatore, arrivato in città questa mattina, a evidenziarlo.

“Grazie a tutti, non ci si abitua mai a queste emozioni: questa è la più grande accoglienza che ho mai avuto in carriera – afferma il neo tecnico rosanero -. Penso che oggi tutti abbiano capito perché ho scelto Palermo: vi ringrazio per questo affetto, me lo dovrò meritare”. Le sue frasi, le prime davanti al pubblico di fede rosanero, sono continuamente scandite da cori e applausi: tra “Superpippo” e la piazza è amore a prima vista ma, spiega il nuovo allenatore, “non mi piace fare molte chiacchiere, mi piace fare i fatti: spero che io e i miei giocatori riusciremo a essere alla vostra altezza e di dimostrarlo molto presto. Per realizzare il nostro sogno abbiamo bisogno di voi, che siete il nostro dodicesimo in campo”. Domani alle 11 Inzaghi verrà presentato nella sala stampa del Palermo Cfa.

