Palermo, altro colpo del ds Osti: dal Cagliari arriva Veroli. Ma potrebbe non essere l’ultimo

CALCIOMERCATO

Il Palermo preleva Davide Veroli dal Cagliari. Il difensore, classe 2003, si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. Veroli, che in rosanero sarà il vice Ceccaroni, ha già totalizzato più di quaranta presenze in serie B con le maglie di Catanzaro e Sampdoria.

Alla vigilia dell’esordio in campionato, contro la Reggiana, Inzaghi ha dunque un nuovo innesto per la propria squadra, e potrebbe non essere l’ultimo. Il ds Carlo Osti monitora altre opportunità, sempre per la difesa.

