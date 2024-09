Palermo asfaltato: il Napoli di Conte vince 5-0 e va agli ottavi di Coppa Italia

Fuori dal torneo

Giocate ieri le ultime due partite a eliminazione diretta valide per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Dopo la qualificazione di Sassuolo (2-0 in casa del Lecce), Cagliari (1-0 con la Cremonese), Empoli (2-1 in casa del Torino), Cesena (che ha vinto a Pisa 1-0), Udinese (che ha battuto 3-1 la Salernitana) e Sampdoria (che nel derby della Lanterna ha superato il Genoa ai rigori per 7-6), ieri hanno staccato il pass per gli ottavi anche il Monza (3-1 sul Brescia) e il Napoli (che ha dilagato 5-0 contro il Palermo).

Un Napoli straripante vince 5-0 allo stadio Maradona e approda agli ottavi del torneo in cui sfiderà la Lazio. Entrambe le formazioni scendono in campo con molte seconde linee, ma il divario resta notevole, non è un caso che gli azzurri siano ai vertici della serie A.La pratica è archiviata dalla squadra allenata da Antonio Conte in dodici minuti, il tempo che basta a Ngonge per segnare una doppietta: la prima rete con la complicità evidente di Sirigu, che non trattiene. Da incubo il ritorno da titolare di Sirigu fra i pali del Palermo a tredici anni di distanza dall’ultima volta. La reazione dei rosanero si limita a un’iniziativa pericolosa di Le Douaron e a un palo di Brunori. Prima dell’intervallo Juan Jesus di testa arrotonda il vantaggio del Napoli, fissando il 3-0.