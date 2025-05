Palermo che disfatta: va in vantaggio ma si fa ribaltare in casa dal Sud Tirol

SERIE B

Gli uomini di Alessio Dionisi restano al sesto posto, in zona playoff, ma le sensazioni emerse non sono delle migliori

La disfatta è servita. Il Palermo si fa male da solo. In vantaggio nel primo tempo, la formazione rosanero si fa prima raggiungere e poi superare dal Sudtirol, che coglie un successo (1-2) allo stadio Barbera. Gli uomini di Alessio Dionisi restano al sesto posto, dunque in zona playoff, ma le sensazioni emerse soprattutto dalla ripresa non sono delle migliori. I rosa sono apparsi, dopo l’intervallo, scarichi e privi di idee e gli altoatesini ne hanno approfittato, gelando un pubblico che sognava ben altro spettacolo e ha assistito invece ancora a una rimonta letale.

Il primo tempo dei rosa è discreto. Gli ospiti solo nel finale riescono a farsi pericolosi, ma i padroni di casa fanno decisamente di più: prima vanno in vantaggio grazie a Ceccaroni, uno degli uomini copertina del Palermo; è proprio lui a finalizzare nel miglior modo possibile, sotto l’incrocio, un passaggio di tacco di Pohjanpalo. È il 27′ e tutto sembra filare liscio. I padroni di casa alzano il ritmo e tentano di raddoppiare con Pohjanpalo, ancora con Ceccaroni e, infine, con Lund che, al 36′, su cross di Di Mariano, colpisce la traversa.

Nel secondo tempo si fa in fretta a capire che il Sudtirol abulico e passivo del primo non è quello sceso in campo. E, al contrario, invece, il Palermo fa passi indietro. Per gli sopiti segna dopo 2 minuti Barreca, dopo che il portiere Audero aveva detto no a El Kaouakibi. L’inizio choc non promette nulla di buono. E al 28′ un errore difensivo di Blin regala un contropiede al Sudtirol: Magnani stende in area Mallamo e poco dopo Gori realizza il rigore dell’1-2. Poco più di cinque minuti dopo i padroni di casa protestano per un contatto in area fra Pierozzi e Giorgini, ma l’arbitro lascia correre.