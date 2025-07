Palermo, ecco Palumbo: “Non vedevo l’ora di arrivare”. Adesso si aspetta Bani

serie B

E domenica l'amichevole con il Bra. Campagna abbonamentio a gonfie vele

Quattordicesimo giorno di ritiro per il Palermo di Pippo Inzaghi a Chatillon. Dopo una giornata di riposo, la prima da quando è iniziata la preparazione estiva in Valle d’Aosta, i rosanero si sono ritrovati in campo oggi per la consueta doppia seduta di allenamento. Tornati in gruppo il difensore centrale Magnani, assente negli ultimi giorni a causa di un affaticamento muscolare, e il giovane portiere Desplanches, in odor di cessione alla Cremonese.

Ma in Valle d’Aosta oggi è stata anche giornata di presentazioni. Questa mattina è intervenuto in sala stampa l’ultimo acquisto dei rosanero: Antonio Palumbo. Il centrocampista, arrivato a titolo definitivo dal Modena, ha raccontato come ha vissuto la chiamata del Palermo: “Sapere che mi ha voluto qui Filippo Inzaghi mi responsabilizza tanto, ma a prescindere dal mister credo che una piazza del genere sia impossibile da rifiutare – ha detto – Ho fatto la mia scelta tanto tempo fa. Quando il mio procuratore Pocetta (ex calciatore rosanero, ndr) mi ha detto del Palermo è stato onore e non ci ho pensato minimamente. E’ stata una trattativa più lunga del previsto e non vedevo l’ora di arrivare in una società così importante”.

Della condizione fisica di Palumbo aveva già parlato mister Inzaghi dopo l’amichevole contro il Sondrio. Il centrocampista napoletano è fermo dal 13 maggio, ovvero dall’ultima giornata dello scorso campionato di Serie B, e avrà dunque bisogno di diversi giorni per raggiungere il livello di preparazione dei suoi nuovi compagni. Lo stesso tecnico ha pronosticato infatti il suo impiego non prima del test amichevole previsto a Palermo il 6 agosto.

Ma l’attesa di Palumbo, che ha scelto il 5 come numero di maglia, è tutta per la sua prima partita allo stadio Barbera: “Andare a giocare all’ex Favorita da avversario era una grande soddisfazione, ma soprattutto uno stimolo a fare bene – ha detto in conferenza stampa – Adesso che sono da quest’altra parte dovrò dare ancora molto di più. So anche che Palermo è una piazza calorosa e spero di ripagare i tifosi del loro affetto”.

Il centrocampista napoletano ha anche parlato dei suoi obiettivi in rosanero: fare meglio della passata stagione, quando con il Modena ha collezionato nove gol e dieci assist, sperando che il prossimo campionato sia per lui quello della svolta.

Dopo Palumbo, il prossimo ad arrivare a Chatillon sarà Mattia Bani, acquistato per circa due milioni di euro dal Genoa.

Domani, invece, è tempo di un nuovo test amichevole. Alle 17.30 allo stadio “E. Brunod” sarà sfida al’AC Bra, squadra che milita in Serie C e che ha come direttore tecnico l’ex portiere rosanero Stefano Sorrentino. Quello contro i giallorossi sarà per Inzaghi un buon test per valutare il livello della preparazione dei suoi uomini a pochi giorni dalla fine del ritiro.