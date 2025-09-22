Palermo, la Coppa Italia con l’Udinese per regalarsi la Juventus

serie b

Martedì alle 18,30 al Friuli i sedicesimi di finale con turno unico. Le scelte di Pippo Inzaghi

La Coppa Italia a Palermo evoca inevitabilmente bei ricordi. Nonostante siano passati ormai 14 anni, la serata del 29 maggio 2011, allo stadio “Olimpico” di Roma, è qualcosa che resterà per sempre negli annali del calcio siciliano.

E oggi c’è un altro Palermo che vuole provare a scrivere una nuova storia. Quello di Pippo Inzaghi, che dopo tre anni di delusioni in Serie B, in questo campionato vuole finalmente essere protagonista. L’obiettivo stagionale dei rosanero è infatti vincere la serie cadetta e tornare in A. Tuttavia l’impegno di Coppa Italia non verrà preso sottogamba, d’altronde in palio a Udine c’è la sfida agli ottavi contro la Juventus.

I rosanero arrivano ai sedicesimi contro i bianconeri di Runjaic dopo aver superato ai rigori i trentaduesimi a Cremona. E anche stavolta il Palermo di Filippo Inzaghi ha un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Per la sfida contro l’Udinese, in programma domani al “Bluenergy Stadium” con inizio alle 18,30, il tecnico rosanero ha già annunciato nel post partita di Palermo-Bari che troverà spazio Vasic, l’unico calciatore della rosa a sua disposizione a non essere mai sceso in campo in gare ufficiali. Un altro giocatore candidato a partire titolare è Giovane: il centrocampista ha esordito venerdì sera nei minuti finali, prendendo il posto di Segre, dimostrando grande personalità e facendosi anche apprezzare dal pubblico del “Barbera”.

Ormai chiara la filosofia dell’allenatore: la formazione si fa partita dopo partita, senza pensare a cosa verrà dopo. L’impressione è che a parte dare minutaggio a chi finora ha trovato meno spazio, Inzaghi non abbia alcuna intenzione di schierare dal primo minuto le seconde linee.Da un lato c’è un’Udinese che in quattro partite ne ha vinte due su due in trasferta, mentre in casa ha perso sabato contro il Milan e pareggiato all’esordio. La squadra di Kosta Runjaic è ottava in classifica, ha segnato quattro gol e ne ha subiti cinque.

Dall’altro lato, invece, c’è un Palermo che viaggia sulle ali dell’entusiasmo: il bottino in quest’avvio di campionato è di tre vittorie e un pareggio. Con dieci punti i rosanero sono in vetta alla classifica di Serie B, insieme a Modena e Cesena, e vantano sei gol segnati e soltanto uno subìto: quello alla prima giornata contro gli emiliani, frutto di una sfortunata deviazione di Bani. Numeri che testimoniano l’inversione di tendenza rispetto alla passata stagione e che danno fiducia anche in vista di una sfida contro una formazione di un’altra categoria come l’Udinese.