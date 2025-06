Palermo, manca ancora la firma ma Inzaghi è già il “regista” del mercato: il ds Osti ha una lista dei possibili rinforzi

SERIE B

Il nuovo allenatore sta già pianificando con i vertici della società rosanero le strategia per la prossima stagione

Fino al tardo pomeriggio il Palermo e Inzaghi hanno dialogato sulle strategie da mettere in atto per la stagione ventura. Il tecnico è ormai al timone della squadra rosanero, deve solo essere formalizzato e annunciato l’ingaggio. Da quel che trapela si tratta solo di un mero atto burocatico, le parti sembrano d’accordo su ogni aspetto.

Il ds Osti ha una lista di possibili rinforzi e ha continuato a sondare il terreno con lo Spezia per il centrocampista centrale Salvatore Esposito, la stessa società avrà ancora dal Palermo il terzino Giuseppe Aurelio che resterà con gli spezzini un’altra stagione. Ancora in mediana si punta anche sui giovani e le prime scelte sarebbero ricadute su Alessandro Sersanti della Juventus Ng ma che ha giocato con la Reggiana e sul 21enne Tommaso Amatucci della Fiorentina, ultima annata ancora in corso a Salerno.