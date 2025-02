Palermo-Mantova finisce 2-2: gol ed emozioni al Barbera ma è un pareggio che sa di sconfitta

SERIE B

I rosanero alternano sprazzi di gioco a momenti di confusione: pubblico di casa tutt'altro che soddisfatto

Gol ed emozioni allo stadio Barbera fra Palermo e Mantova, il 2-2 finale fa più comodo agli ospiti che sono ancora fuori dalla zona calda della classifica e serve poco alla squadra rosanero, fuori dalla zona play-off: la formazione allenata da Alessio Dionisi ha vinto solo una delle ultime cinque partite e raccoglie il secondo pari di fila, dopo due sconfitte. Il pareggio vale una sconfitta, troppo confuso e fragile questo Palermo per potere davvero aspirare alla promozione anche attraverso i play-off.

Nel primo tempo l’avvio per i rosa è choc. Dopo cinque minuti l’arbitro assegna un rigore al Mantova per un fallo di Verre su Mensah. Dopo le proteste degli uomini allenati da Alessio Dionisi e l’intervento del Var, il direttore di gara, Simone Galipò di Firenze, revoca il penalty, per fallo di mano prima del contatto con Verre. L’equilibrio è spezzato dai rosanero al 26′: assist dell’ultimo arrivato, Pohjanpalo, gran tiro da fuori area di Valerio Verre ed è gol. Poco dopo Ranocchia potrebbe anche raddoppiare. Il Mantova, comunque, è tutt’altro che arrendevole e prima dell’intervallo ha due possibilità per pareggiare: Mancuso e Trimboli nel finale si devono arrendere alle parate di Audero.

Anche l’inizio della ripresa è da brividi per il Palermo. Il Mantova va subito a segno, Mensah colpisce la parte interna del palo e poi il pallone va in rete.

La parità dura poco. Trascorrono undici minuti e gli ospiti vanno in vantaggio: su angolo di Burrai il colpo di testa di Brignani è letale, Audero non può nulla. Al 14′ il Palermo non si disunisce, Pohjanpalo colpisce un palo, su assist di Ranocchia. Sette minuti dopo De Maio atterra il neoentrato Le Douaron in area, è rigore, che Pohjanpalo trasforma, spiazzando Festa, per il 2-2.