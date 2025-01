Palermo, per la prima volta in stagione due vittorie consecutive: battuta la Juve Stabia con un gol di Le Douaron

SERIE B

Tre punti che potrebbero dare una svolta decisiva a un campionato fin qui deludente

Il Palermo cambia marcia, vince ancora, stavolta con la Juve Stabia, e sale al quinto posto della classifica di serie B. Gli uomini allenati da Alessio Dionisi ottengono per la prima volta in stagione la seconda vittoria consecutiva e potrebbero dare una svolta decisiva a un campionato fin qui deludente. Serve ancora continuità, ma lo spirito e i risultati non sono più quelli di qualche settimana fa.

La Juve Stabia non è una corazzata, ma una squadra molto organizzata. Vincere contro i campani è un bel segnale. Il primo tempo scorre via senza troppe emozioni. La Juve Stabia non sfigura affatto, davanti a un Palermo abbastanza sottotono. Gli ospiti prendono fiducia e comandano il possesso palla. Ranocchia e Lund sbrogliano un paio di soluzioni difficili per i padroni di casa, che alla distanza crescono un pò. Il rosanero Ceccaroni conclude dal limite, costringendo il portiere Thiam a un intervento in due tempi. Gli avversari replicano poco dopo: Candellone calcia di sinistro dal limite, ma Sirigu – che Dionisi ha ancora preferito a Desplanches – compie un grande intervento di piede. E allo scadere del primo tempo è troppo debole il tentativo di Le Douaron, che Thiam controlla facilmente.