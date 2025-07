Palermo show in Valle d’Aosta: quattro gol alla Nuova Sondrio

serie B

A segno Pierozzi, Brunori, Ceccaroni e Corona

Quattro reti rifilate dal Palermo alla Nuova Sondrio, squadra che milita in serie D, in un’amichevole giocata allo Stadio Brunod di Châtillon, campo in cui i rosanero lavorano durante il ritiro in Valle d’Aosta.

La formazione allenata da Filippo Inzaghi ha vinto in scioltezza, chiudendo i conti già nel primo tempo, grazie alle reti di Pierozzi al 3′, di Brunori al 34′ e di Ceccaroni al 43′. Nella ripresa, al 33′, è andato a segno anche il giovane Corona per il definitivo 4-0, ai danni della squadra del tecnico Marco Amelia, ex giocatore rosanero.

