Palladino ‘a Firenze sto bene, sento fiducia società e squadra’

'Lunedì summit coi dirigenti, ripartire da base 10-12 giocatori'

FIRENZE, 23 MAG – “A Firenze sto bene, sento la fiducia della società e dei giocatori, capisco la delusione dei tifosi e dispiace per la contestazione di domenica, ma li invito a credere a questo percorso, non tutto è da buttare, abbiamo da lavorare tanto perché l’anno prossimo avremo grandi obiettivi da raggiungere”. Lo ha detto Raffaele Palladino parlando al Viola Park in vista della trasferta di Udine, ultimo impegno di campionato per la Fiorentina ancora in corsa per le coppe. “Io voglio arrivare in Europa e mi dispiacerebbe se non ci riuscissimo anche se non siamo padroni del nostro destino – ha continuato il tecnico viola – Starà a me far ricredere i tifosi e dare qualcosa di più. Io non mollo, vado dritto per la mia strada, nell’ultimo anno ho vissuto solo per la Fiorentina e cercherò di fare così anche l’anno prossimo”. “Lunedì mi vedrò con i dirigenti per decidere dei giocatori in prestito, l’intenzione è consolidare una base di 10-12 giocatori da cui ripartire e crescere”.

