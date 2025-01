Palladino, Commisso mi ha ribadito fiducia e stima

agenzia

Il tecnico viola: Tutti consapevoli di dare qualcosa in più

FIRENZE NOVA, 17 GEN – ”Ho parlato con il presidente Commisso, ho avuto una lunga chiacchierata con lui, mi ha ribadito fiducia e stima, non mi faccio distogliere dalle voci ma so bene che io per primo devo dare qualcosa di più”. Lo ha detto Raffaele Palladino parlando oggi al Viola Park a due giorni dalla gara con il Torino contro cui la Fiorentina proverà a ritrovare una vittoria che manca da oltre un mese. ”Se mi mettessi a leggere o ascoltare quello che si dice in momenti così sarei dovuto andare a casa già a settembre – ha sorriso il tecnico viola – Siamo tutti consapevoli di dove uscire da questo momento, vogliamo tornare a vincere, con la squadra ho avuto un confronto molto costruttivo come mai da quando alleno in Serie A. Lo sfogo di Pradè dopo la sconfitta col Monza? Con lui ho un grande rapporto e tanta sintonia, lui ha molta esperienza, quando parla lo fa per il bene della Fiorentina, non per mettere negatività all’ambiente come fa qualcuno per avere un like in più…Il direttore voleva dare una scossa, i giocatori per primi hanno voglia di rivalsa”. Contro il Torino mancherà ancora Cataldi per un fastidio al retto femorale.

