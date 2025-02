Palladino ‘Comuzzo ha un senso unico di appartenenza al club’

agenzia

Fiorentina aspetta il Genoa: 'Gara più importante dell'anno'

FIRENZE, 31 GEN – ”Come sta sta vivendo Comuzzo questo periodo? Pietro è un giovane-vecchio, è più maturo dell’età che ha come ho sempre detto, ha un senso di appartenenza unico per questa società unico e lo ringrazio, stravedo per lui”. Così Raffaele Palladino parlando al Viola Park del giovane difensore corteggiato dal Napoli. E’ la sola concessione che il tecnico della Fiorentina ha fatto sull’argomento mercato: ”Non risponderò a nessuna domanda al riguardo” ha detto prima della conferenza stampa a due giorni dalla gara interna con il Genoa. ”E’ la partita più importante dell’anno visto che veniamo da un momento difficile, dobbiamo ritrovare la continuità dopo la vittoria con la Lazio contro cui abbiamo dato dimostrazione di carattere”. Tra i viola non sarà disponibile il neo acquisto Pablo Maì (”E’ reduce da un lieve infortuni” e sono ancora in dubbio Cataldi e Colpani. Certa l’assenza dello squalificato Adli come pure dello stesso Palladino espulso domenica scorsa: al suo posto in vice Citterio.

