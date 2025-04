Palladino, Ottimo Milan nel derby ma noi pronti a giocarcela

agenzia

Il tecnico della Fiorentina cerca di recuperare Gosens

FIRENZE, 03 APR – ”Ho visto ottimo Milan nel derby di Coppa Italia, ma noi andiamo a San Siro a giocarci la partita, adesso dobbiamo ambire al massimo, gara dopo gara, provando a vincerle tutte da qui alla fine, anche perché è tanto che non conquistiamo un successo fuori casa”. Lo ha detto Raffaele Palladino parlando oggi al Viola Park in vista della trasferta di sabato sera contro i rossoneri: a seguire la sua conferenza anche il presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine e il dg Alessandro Ferrari. ”Stiamo entrando nella fase decisiva di un campionato avvincente – ha proseguito il tecnico viola – Cavalchiamo l’entusiasmo ma sempre con umiltà. Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere come stiamo facendo, a testa bassa”. Ancora out Colpani (dovrebbe rientrare la prossima settimana), resta in dubbio Gosens per una botta al ginocchio rimediata prima del match con l’Atalanta: ”Stiamo provando a recuperarlo” ha detto Palladino.

